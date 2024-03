Com atletas lesionados e 'fragilidades', Dorival Jr estreia na seleção brasileira em Londres

Depois de um ano de 2023 com maus resultados e indefinição sobre o treinador, a seleção brasileira começa 2024 com um novo projeto e reformulações. Neste sábado (22), Dorival Júnior estreia como técnico da equipe, no amistoso contra a equipe da Inglaterra, no estádio de Wembley, em Londres, às 16h no horário de Brasília.

Tiago Leme, em Londres para a RFI

O Brasil tem no elenco atual oito jogadores que foram convocados pela primeira vez para a seleção (Léo Jardim, Rafael, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo, Murilo, Pablo Maia, Savinho e Galeno) e oito atletas remanescentes da Copa do Mundo de 2022 (Bremer, Danilo, Bruno Guimarães, Paquetá, Rodrigo, Vinícius Júnior, Raphinha e Richarlison). Em uma mistura de jovens e outros atletas mais experientes, o Brasil entra em campo contra os ingleses.