Governo peruano é condenado por violação do direito a "um ambiente saudável"

"Esta sentença reconhece a responsabilidade do Estado na violação do direito à vida, a um ambiente saudável, ao acesso à informação. E estabelece medidas de reparação, como a obrigação de fornecer um diagnóstico sobre o saneamento necessário, medidas especificamente dedicadas às vítimas e não apenas aos demandantes, mas a todos os moradores de La Oroya em geral, para que, por exemplo, todas as pessoas cuja saúde é afetada pela poluição tóxica possam ter acesso a cuidados gratuitos. A sentença também estipula que o Estado deve pedir publicamente perdão à população e compensar financeiramente as vítimas pelos danos sofridos. Esta é a primeira decisão emitida por um órgão interamericano que reconhece o direito a um meio ambiente saudável. Este é, portanto, um passo em frente para a justiça ambiental na América Latina, um precedente que poderia ser aplicado a outros casos na região."