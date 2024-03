Justiça espanhola manda bloquear o aplicativo Telegram no país

Um juiz espanhol ordenou a suspensão temporária no país do serviço de mensagens Telegram porque não recebeu os dados solicitados no âmbito de uma investigação sobre certas contas que, possivelmente, violam direitos de propriedade intelectual, informaram neste sábado (23) os tribunais.

No seu despacho, o juiz Santiago Pedraz, membro do Tribunal Nacional, deu um prazo de três horas aos operadores de telecomunicações e de acesso à Internet que operam na Espanha para procederem à "suspensão temporária dos recursos associados ao Telegram", uma vez informados da sua decisão.

No entanto, o Telegram ainda estava acessível ao meio-dia deste sábado.