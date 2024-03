No mundo acadêmico, posições pró-Palestina flertam com antissemitismo, diz revista

Revistas francesas analisam, esta semana, as consequências dos ataques do Hamas a Israel em 7 de outubro. No mundo acadêmico, as posições pró-Palestina se exacerbam, alimentando discursos em defesa do Sul Global e, algumas vezes, flertando com o antissemitismo.

"O importante choque geopolítico alimenta os discursos de todos os que sonham em opor um 'Sul global' a um 'Norte colonialista e imperialista'", com Israel identificado ao norte e a Palestina ao sul, diz Gilles Kepel, autor do livro Holocaustes (Holocaustos), em entrevista à revista L'Express.

Para ele, a fratura divide as sociedades ocidentais, começando pelas universidades mais prestigiosas como Harvard, nos Eestados Unidos, ou a francesa Sciences Po.