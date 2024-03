Rússia busca por vítimas em escombros de casa de show atacada pelo Estado Islâmico

A sala "queimou até o chão (...) O que resta do teto corre o risco de desabar", completou o governador. "As pessoas que estavam na sala se deitaram no chão para se proteger dos tiros por 15 a 20 minutos, depois disso começaram a se arrastar para fora", disse Vorobiov.

De acordo com o Comitê Investigativo algumas das vítimas foram mortas a tiros, enquanto outras foram mortas pela fumaça do enorme incêndio que tomou conta do prédio que abrigava a sala de shows Crocus City Hall, onde acontecia o show da banda de rock russa Piknik

Presos e investigação

Os serviços de emergência, citados pela agência Interfax, disseram que os agressores "abriram fogo contra os guardas de segurança na entrada da sala de concertos", antes de "começar a atirar contra o público" com armas automáticas. De acordo com um jornalista da agência de notícias estatal Ria Novosti, indivíduos com uniformes de camuflagem invadiram a sala de concertos antes de abrir fogo e lançar "uma granada ou uma bomba incendiária, que causou um incêndio". Além disso, os criminosos teriam usado um "líquido inflamável", segundo o Comitê Investigativo Russo.

O Kremlin anunciou no sábado que 11 pessoas haviam sido presas, incluindo os quatro suspeitos, enquanto uma investigação sobre "atos terroristas" foi aberta. Eles foram presos na região de Bryansk, que faz fronteira com a Ucrânia e Belarus. De acordo com os serviços de segurança russos (FSB), os suspeitos estavam tentando fugir para a Ucrânia.

Kiev e uma unidade de combatentes pró-Ucrânia por trás das recentes incursões armadas na fronteira com o território russo negaram qualquer responsabilidade pelo ataque.A inteligência militar ucraniana acusou o Kremlin e seus serviços especiais de orquestrar o ataque para culpar a Ucrânia e justificar uma "escalada" da guerra.