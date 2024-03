Secretário-geral da ONU pede trégua para pôr fim ao "pesadelo" em Gaza

Não há trégua nos confrontos em toda a Faixa de Gaza, especialmente dentro e ao redor do hospital al-Chifa, na cidade de Gaza, no Norte, onde o exército israelense iniciou uma operação na segunda-feira com dezenas de veículos blindados com base em informações que indicam, segundo as forças armadas, que o hospital era usado por "terroristas de alto escalão do Hamas".

O exército afirmou ainda, no sábado, ter matado mais de 170 combatentes palestinos e prendido centenas de suspeitos.

Em Rafah (sul), um bombardeio noturno israelense contra uma casa matou uma avó, Nadia Kawareh, de 65 anos, e quatro de seus netos com idades entre 3 e 12 anos, segundo parentes e o Ministério da Saúde, que também relatou 14 feridos.

"A casa inteira foi destruída", disse Fawzy Kawareh, membro da família, que disse que outras pessoas ainda estavam presas sob os escombros.

"Liberte-nos desta vida"

Na manhã de sábado, o Ministério da Saúde do Hamas relatou 67 mortes durante a noite em todo o território.