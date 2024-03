Três filmes brasileiros recebem prêmios no festival francês Cinélatino, de Toulouse

O longa "Estranho Caminho", menção especial do júri, é sobre um cineasta de Fortaleza que vive em Portugal e que volta à cidade onde nasceu para exibir seu filme. É também a oportunidade de reencontrar o pai, com quem não fala há anos. E tudo se passa sob a estranha era da pandemia. O personagem principal, David, é vivido por Lucas Limeira.

O prêmio Coup de Coeur foi para "Yo Vi Tres Luces Negras", de Santiago Lozano Alvares, uma coprodução entre Colômbia, França, Alemanha e México.

Já "Retrato de um Certo Oriente", de Marcelo Gomes, uma adaptação do romance "Relato de um Certo Oriente", de Milton Hatoum, recebeu a menção honrosa do júri escolar.

Curtas em destaque

O curta "Bença", de Mano Cappu, levou o prêmio "Courtoujours". A primeira incursão do rapper no cinema conta a história, baseada em experiência própria, de um filho que se encontra com o pai dentro de uma prisão, em um dia de visita de família. "O filme foi uma catarse", disse Cappu à RFI em Toulouse. "Meu pai era réu confesso, eu estava preso por engano" e o resultado foi uma experiência de "perdão". O curta é a primeira parte de uma trilogia em produção.

O prêmio de revelação de curta-metragem foi para "Takanukuy", de Gustavo Bockos (conhecido como Vokos), uma coprodução entre Peru e Brasil.