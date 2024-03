"Se for estabelecido que eles são terroristas do regime de Kiev (...) todos eles devem ser encontrados e destruídos sem piedade como terroristas. Incluindo os líderes do Estado que cometeram tal atrocidade", disse ele no Telegram.

Enquanto isso no domingo, o presidente do Tadjiquistão, Emomali Rakhmon, disse à Vladimir Putin que "os terroristas não têm nacionalidade", apesar de a mídia russa afirmar que os autores do crime do Crocus City Hall eram do Tadjiquistão.

Durante uma conversa telefônica, o Rakhmon "condenou veementemente o cruel e sangrento ataque à prefeitura de Crocus, enfatizando que 'os terroristas não têm nacionalidade, pátria ou religião'", disse o serviço de imprensa da presidência do Tajiquistão em um comunicado.

Reações do Vaticano no Domingo de Ramos

O papa Francisco ofereceu no domingo suas orações às vítimas do "covarde ataque" perto de Moscou, denunciando "atos desumanos".

"Asseguro às vítimas do covarde ataque terrorista perpetrado na outra noite em Moscou as minhas orações", disse o papa, de 87 anos, no final da missa de Domingo de Ramos na Praça de São Pedro, no Vaticano. O papa presidiu a missa diante de uma multidão estimada pelo Vaticano em 25 mil pessoas.