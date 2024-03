Negociações de trégua entre Israel e Hamas não avançam e ONU implora por cessar-fogo

Os bombardeios no enclave palestino mataram 84 pessoas em 24 horas, de acordo com o Ministério da Saúde do Hamas, incluindo na cidade de Gaza, no norte; e Khan Younis e Rafah, no sul. O secretário-geral da ONU já havia denunciado, no sábado (23), a "dor" dos habitantes de Gaza.

Segundo ele, os civis são prisioneiros de "um pesadelo sem fim". Israel impõe um cerco total a Gaza desde 9 de outubro e controla a ajuda humanitária que chega do Egito.

De acordo com a ONU, esses controles reduzem o número de caminhões que entram no território palestino. "De um lado da fronteira, há dezenas de caminhões que carregam a ajuda e estão estacionados. Do outro acontece uma catástrofe humanitária que piora a cada dia que passa", disse Guterres.

O representante da ONU também ressaltou o "papel político e humanitário vital do Egito com o aeroporto de Al-Arish e a travessia de Rafah, essenciais para a entrada de ajuda em Gaza".

Por ser o primeiro Estado árabe a reconhecer Israel, o Egito é um mediador tradicional entre israelenses e palestinos. Ao lado do Catar, o país contribuiu para estabelecer a trégua que levou à libertação de reféns e prisioneiros palestinos no final de novembro.

