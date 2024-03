Prisão de Barbosa surpreende família de Marielle, que enfrentou interesses de milícias ao defender moradia à população carente

Prisão surpreende família

A prisão de Barbosa surpreendeu a família de Marielle, mas ajuda a explicar por que a polícia do Rio arrastou a investigação durante tanto tempo. "Se por um lado, o nome da família Brazão não nos surpreende tanto, o nome de Rivaldo Barbosa sem dúvida foi uma grande surpresa, em especial considerando que ele foi a primeira autoridade que recebeu a família no dia seguinte, dizendo que seria uma prioridade da Polícia Civil a elucidação desse caso", afirmou a vereadora Monica Benicio (Psol), viúva de Marielle.

"Hoje saber que o homem que nos abraçou, prestou solidariedade e sorriu tem envolvimento nesse mando é para nós entender que a Polícia Civil não foi só negligente. Não foi só por uma falha que chegamos a seis anos de dor, mas também por ter sido conivente com todo esse tempo de não elucidação do caso. A Polícia Civil não apenas errou, mas foi também cúmplice desse processo", ressaltou Benicio.

Segundo as investigações da PF e do Ministério Público, a atuação de Marielle em defesa do uso social de áreas em comunidades carentes, com forte presença de milícias, afrontou interesses comerciais dos irmãos Brazão, inclusive em torno de um projeto de lei que tratava de regularização fundiária de terras na cidade. Um dos trabalhos da vereadora era ampliar espaços e assegurar terrenos para suprir a carência de moradia da população.

Trechos do relatório da Polícia Federal, incorporados na decisão do ministro Alexandre de Moraes, diz que "este cenário recrudesceu justamente no segundo semestre de 2017, atribuído pelo colaborador como sendo a origem do planejamento da execução hora investigada. Ocasião na qual ressaltamos a descontrolada reação de Chiquinho Brazão à atuação de Marielle na apertada votação do projeto de lei na Câmara".

Outro trecho do relatório da PF diz ainda que, "no mesmo sentido, apontando diversos indícios no envolvimento do irmãos Brazão, em especial de Domingos, com atividades criminosas, incluindo-se nesse diapasão as relacionadas com milícias e grilagem de terras. E por fim, ficou delineada a divergência no campo político sobre questões de regularização fundiária e defesa do direito de moradia."