Senegal inicia apuração de votos de eleição presidencial após três anos de crise política

A população do Senegal foi às urnas neste domingo (24) para escolher o seu quinto presidente. O resultado é imprevisível e os eleitores decidirão entre o candidato do poder e o da mudança, após três anos de instabilidade. Os primeiros resultados devem ser divulgados durante a noite.

Cerca de 7,3 milhões de eleitores se inscreveram para votar em mais de 16 mil centros de votação no país e no exterior, que fecharam às 18h no horário local. A disputa está entre o candidato do poder Amadou Ba e seu principal rival, o antissistema Bassirou Diomaye Faye.

Ba, de 62 anos, foi primeiro-ministro por algumas semanas no governo do presidente em exercício Macky Sall, que o nomeou como seu sucessor. Bassirou Diomaye Faye, de 43 anos, é o "candidato à mudança de sistema" e ao "Pan-africanismo de esquerda".