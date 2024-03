Sobe número de vítimas em ataque a casa de shows perto de Moscou; Rússia vive dia de luto nacional

No sábado, o presidente russo, Vladimir Putin, prometeu punir os responsáveis pelo "ato terrorista selvagem" e afirmou que quatro homens que tentavam fugir para a Ucrânia foram presos.

Putin não deu novas declarações neste domingo, mas acendeu uma vela na capela da sua residência perto de Moscou, segundo o seu porta-voz, citado por agências russas.

A polícia também encontrou hoje cerca de 500 balas, dois fuzis de assalto Kalashnikov e 28 carregadores no local da tragédia, que pertenceriam aos autores do ataque.

O Comitê de Investigação também divulgou um vídeo que mostra policiais mascarados de uniforme levando os quatro suspeitos, presos no dia anterior, para a sede do Comitê de Investigação.

Os homens estão vendados e são forçados a andar com as mãos amarradas atrás das costas. A polícia deverá pedir em breve a prisão preventiva dos suspeitos. Segundo as autoridades russas, os "cidadãos estrangeiros", foram detidos na região de Bryansk, na fronteira com a Ucrânia e Belarus.

O FSB (serviço de segurança russo) afirmou que eles tinham "contatos" na Ucrânia e planejavam fugir para o país após o ataque.