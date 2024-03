Varsóvia exige explicações de Moscou sobre míssil que violou espaço aéreo polonês

O míssil russo entrou na Polônia a uma velocidade de quase 800 km/h, a uma altitude de 400 metros e a uma profundidade de cerca de 2 km. Ele não foi derrubado.

Na manhã deste domingo (24), o comandante operacional das Forças Armadas polonesas, Maciej Klisz, explicou que destruir esse tipo de míssil, que carrega explosivos, poderia atingir algum hospital ou uma casa e provocar mortes. O Exército do país apenas monitorou o míssil, acreditando que em determinado momento, ele retornaria ao espaço aéreo ucraniano.

Reação do governo

O governo da Polônia reagiu e exigiu explicações à Rússia. "Pedimos à Federação Russa que ponha fim aos ataques aéreos terroristas contra o povo e o território da Ucrânia, que ponha fim à guerra e e se concentre nos problemas internos do país", escreveu o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores polonês , Pawel Wronski, em um comunicado.

Após um "ataque maciço" da Rússia no território da Ucrânia, e em particular na sua parte ocidental, "todos os sistemas de defesa aérea foram ativados na Polônia", disse à imprensa o ministro da Defesa polonês, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, acrescentando que o Exército estava monitorando as trajetórias de uma dúzia de mísseis russos.

"Se houvesse qualquer indicação de que o objeto estava se dirigindo a um alvo em território polonês, ele obviamente teria sido abatido", acrescentou o ministro. Em dezembro, houve outro incidente semelhante. Um míssil russo entrou no espaço aéreo polonês e saiu poucos minutos depois, em direção à Ucrânia.