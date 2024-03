Conheça as Yaras, time de rugby feminino do Brasil já classificado para Paris 2024

Entre as equipes brasileiras já classificadas para os Jogos Olímpicos Paris 2024 está a seleção brasileira feminina de rugby. A única representante da América do Sul nesta modalidade a competir em Paris. Elas estiveram presentes em todas as edições dos Jogos desde que o rugby foi incluído no programa olímpico, no Rio de Janeiro, em 2016.

Maria Paula Carvalho, da RFI

"Nós estamos agora há quatro meses para os Jogos Olímpicos. Estamos no meio do circuito mundial e temos mais algumas etapas pela frente, que usaremos como preparação para chegar nos Jogos Olímpicos arrasando", diz Luíza Campos, a capitã do time, em entrevista à RFI.