Conselho de Segurança da ONU adota primeira resolução exigindo cessar-fogo imediato em Gaza

A resolução adotada nesta segunda-feira resultou do trabalho dos membros não permanentes do Conselho, que negociaram durante todo o fim de semana com os Estados Unidos para tentar evitar outro fracasso, segundo fontes diplomáticas. O texto também faz um apelo à "remoção de todos os obstáculos" à ajuda humanitária.

O Conselho de Segurança da ONU está há anos dividido sobre a questão israelo-palestina. Desde o último 7 de outubro, apenas duas resoluções das oito submetidas à votação sobre a Faixa de Gaza, essencialmente humanitárias, foram aprovadas. Sem grandes resultados, depois de cinco meses e meio de guerra, a entrada de ajuda no enclave sitiado continua em grande parte insuficiente. Segundo as Nações Unidas, 1,1 milhão de pessoas sofrem com a escassez de alimentos no território.

A nova resolução condena também "todos os atos terroristas", mas sem mencionar os ataques do Hamas de 7 de outubro, que resultaram na morte de pelo menos 1.160 pessoas, a maioria civis, segundo dados oficiais israelenses. Do lado palestino, o balanço de vítimas está em 32.226 óbitos.

Nenhuma resolução adotada pelo Conselho ou pela Assembleia Geral da ONU desde 7 de outubro condenou especificamente o Hamas, uma ausência sistematicamente criticada por Israel.

