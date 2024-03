Daniel Alves deixa prisão perto de Barcelona após pagar fiança

O ex-jogador Daniel Alves deixou nesta segunda-feira (25) a prisão onde cumpria pena por estupro na Espanha. O brasileiro pagou mais cedo uma fiança de € 1 milhão (cerca de R$ 5,3 milhões).

Vestido com uma blusa branca de gola alta, casaco preto e calça jeans, Daniel Alves saiu do Centro Penitenciário Brians 2, a cerca de 40 quilômetros de Barcelona, onde estava detido desde o final de janeiro de 2023. Ao lado de sua advogada, Inés Guardiola, o ex-jogador entrou em um veículo que o aguardava e deixou o local.

Nem Daniel, nem a advogada conversaram com a imprensa. Na porta do presídio, dezenas de pessoas, entre elas muitos jornalistas, aguardavam a saída do ex-atleta.