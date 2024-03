Daniel Alves paga fiança de 1 milhão de euros para deixar penitenciária em Barcelona

O ex-jogador Daniel Alves pagou nesta segunda-feira (25) a fiança de 1 milhão de euros (cerca R$ 5,4 milhões de reais) que havia sido definida pela Justiça espanhola na semana passada para que ele pudesse sair da prisão após 14 meses. O ex-atleta brasileiro foi condenado a quatro anos e meio de cárcere privado por estupro.

Segundo a imprensa espanhola, Daniel Alves já deixou o Centro Penitenciário Brians 2, em Barcelona, onde estava preso.

No entanto, além do pagamento da fiança, a liberdade provisória do ex-jogador, está condicionada a uma série de medidas cautelares: a retirada de seus dois passaportes (brasileiro e espanhol); a obrigação de se apresentar semanalmente ao tribunal em Barcelona; a proibição de sair da Espanha, além da proibição de se comunicar e de se aproximar da vítima a menos de mil metros.