Já na Espanha, Brasil faz último treino antes de amistoso contra seleção da casa

O gol da vitória saiu dos pés de Endrick, uma das grandes promessas do futebol brasileiro. A partida também marcou a estreia de Dorival à frente da Seleção.

O amistoso entre Espanha e Brasil acontece nesta terça-feira (26), às 17h (de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, em Madri.

Olhos em Endrick e astros do Real Madrid

Entre os destaques para este confronto contra os espanhóis, estão os atacantes Vinicius Jr. e Rodrygo, astros brasileiros do Real Madrid, além de Endrick, que ainda atua pelo Palmeiras, mas já tem contrato assinado com os merengues.

Com o gol da vitória sobre os ingleses, a joia brasileira se tornou o mais jovem jogador a marcar em Wembley.

Com apenas 17 anos e 8 meses, ele também é o quarto mais jovem a balançar as redes pela Seleção, ficando atrás de Pelé (16 anos e 257 dias), Edu (16 anos e 306 dias) e Ronaldo (17 anos e 228 dias).