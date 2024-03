Opositor antissistema tem vitória reconhecida em eleição presidencial no Senegal

Após um período pré-eleitoral conturbado e marcado por uma imensa crise política, o Senegal parece respirar aliviado. Autoridades e o candidato do governo reconheceram nesta segunda-feira (25) a vitória do opositor antissistema Bassirou Diomaye Faye no primeiro turno da eleição presidencial realizado na véspera.

Com cerca de 90% das urnas apuradas, Faye, de 44 anos, venceu o pleito com 53,7% dos votos, segundo a Comissão Eleitoral do Senegal, em números ainda não definitivos. O ex-ministro e candidato da situação, Amadou Ba, obteve 36,2% dos votos. Com esse resultado, o opositor antissistema conseguiu descartar a realização de um segundo turno.

"O candidato do poder não pode compensar a diferença", explicou Ababacar Fall, líder da Gradec, uma ONG em defesa da democracia, que acompanhou a votação.