Parlamento britânico debate projeto de lei pioneiro para reduzir consumo de cigarro entre jovens

O foco dessa política pública são os mais jovens, já que o vício em cigarro começa na adolescência, mas não afetará quem hoje tem acesso legal aos produtos. O aumento da idade mínima para compra de tabaco de 16 para 18 anos, em 2007, mesmo ano em que se tornou proibido fumar em bares, restaurantes e locais fechados no Reino Unido, teve um impacto na redução em 30% do consumo.

Apesar de o cigarro estar em declínio no país, 76 mil britânicos morrem por ano em decorrência de doenças associadas ao tabaco e outras 500 mil pessoas são hospitalizadas. O fumantes custam ao governo - entre a queda de produtividade no trabalho, os gastos com saúde pública e os danos ao meio ambiente - o equivalente a mais de R$ 100 bilhões.

O governo apresentou um modelo de impacto da futura política baseado na redução de 30% no consumo com aumento da idade mínima. Sob essa lógica, a proporção de pessoas entre 14 e 30 anos que fumam hoje deve cair de 13% para 7.3% até 2030 e para 1.3% em 2040.

Chances da lei entrar em vigor

Com apoio do governo e da oposição, a proposta deve passar no Parlamento e enfrentará principalmente a ira de grupos que acreditam que a lei fere o direito individual de escolha. Mas o argumento mais forte é a prevenção de mortes prematuras associadas ao cigarro.

Há pesquisas que indicam que a maioria dos fumantes se viciou antes de 21 anos, quer parar de fumar e se pudesse voltar no tempo e ter mais informações sobre o tabaco jamais teria dado o primeiro trago. No entanto, para que a lei funcione é preciso que haja fiscalização, multas salgadas para quem infringir a lei e combate ao mercado ilicito, além de recursos para dar suporte a quem quer largar o vício.