Por que a Ásia Central pode se tornar o novo reduto do grupo terrorista Estado Islâmico

"Essa filial é uma das subsidiárias do Estado Islâmico. O grupo é dividido em vilayas, que são unidades geográficas ou funcionais. E ela é a organização do Estado Islâmico Khorassan (EI-K) que muitas vezes é apresentada como sendo uma filial afegã, mas que não é apenas afegã, porque Khorassan é um termo medieval que engloba uma antiga designação geográfica que abrange todo o Afeganistão, a Ásia Central e o nordeste do Irã. Portanto, estamos lidando com uma filial da Ásia Central da organização Estado Islâmico", analisa.

Revitalização do Estado Islâmico desde 2020

Nos últimos anos, haveria uma mudança no reduto da organização Estado Islâmico do Iraque e da Síria para a Ásia Central. "Mas não somente", explica Gaüzère. "Desde o início da década de 2020, temos visto uma revitalização geral da organização Estado Islâmico em todos esses vilarejos. Como temos essa organização no Sahel, vimos que, recentemente, ela também tem se expandido para o Sinai e o Iêmen. Lá, estamos lidando com diferentes vilayas. E, é claro, que na Ásia Central tem sido assim desde então", afirma.

Desde o Afeganistão e a partida dos americanos em 2021, essa filial tem desempenhado um papel importante e determinante no restabelecimento da organização Estado Islâmico na região. "Por vários motivos, quando o Talibã assumiu o poder no Afeganistão em 2021, obviamente, eles instalaram chefes talibãs em todo o país", da etnia pachtoune, da qual faz parte a maioria dos talibãs.

"Os chefes islâmicos foram rapidamente varridos por um expurgo étnico, para serem substituídos por quadros pachtounes, o que significa que as populações mais religiosas, as mais radicalizadas foram engrossar as fileiras do EI-K. A organização também foi incrementada por populações radicalizadas da Ásia Central ou das terras de migração, ou seja, Moscou, Istambul e as grandes cidades russas", explica.

"Também gostaria de deixar claro um ponto. Moscou, embora não reconheça o regime talibã, estabeleceu relações cordiais com esse regime porque ambos combatem um inimigo comum, a Otan", lembra.