"Sonho acordar e descobrir que a guerra acabou", diz menina de 10 anos que vive em Gaza

"Eu gostaria de ter filmado o número de mães que me receberam chorando, porque elas não têm mais como proteger seus filhos da fome ou das bombas." Estas são as palavras de James Elder, diretor da Unicef na Faixa de Gaza. As primeiras vítimas desta guerra, diz, são as crianças. Mais de 12.000 morreram, de acordo com as Nações Unidas, e quase 600.000 jovens de Gaza foram forçados a fugir de suas casas.

Alice Froussard, correspondente da RFI em Ramallah, com colaboração de Mohammed Ebeid, de Gaza

Durante todo o dia, eles andam pelas vielas do campo de deslocados de Nuseirat, em Gaza. Meninos e meninas, que brincam com o que acham pela frente, passam o tempo como podem. Uma delas é Salma, uma menina de Gaza, de 10 anos.