Transferência forçada de população é crime de guerra, diz Macron; ONU tenta votar nova resolução sobre Gaza

"Atualmente, o conflito em Gaza está se arrastando e causando uma crise humanitária", acrescentou. Por isso, "a comunidade internacional espera que o Conselho de Segurança desempenhe suas funções, na prática, e de forma abrangente".

O projeto de resolução que deve ser votado nesta segunda-feira foi negociado durante todo o fim de semana com os Estados Unidos para tentar evitar outro fracasso, segundo fontes diplomáticas, que se dizem "otimistas" sobre o resultado da votação.

"Antecipamos, a não ser que ocorra qualquer reviravolta de última hora, que a resolução seja adotada e que os Estados Unidos não votem contra", disse um diplomata à AFP no domingo.

EUA está sob pressão

Na sexta-feira, a Rússia e a China vetaram um projeto de resolução dos EUA que enfatizava a "necessidade" de um "cessar-fogo imediato" em Gaza em conexão com as negociações para a libertação dos reféns israelenses capturados no ataque do Hamas em 7 de outubro.

Para alguns observadores, isso representa uma mudança substancial na posição de Washington, que está sob pressão para limitar seu apoio a Israel. Até agora, os Estados Unidos se opuseram sistematicamente ao termo "cessar-fogo" nas resoluções da ONU, bloqueando três textos.