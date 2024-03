Atentado em Moscou: 147 pessoas são presas na Turquia por suspeita de pertencerem ao Estado Islâmico

As autoridades da Turquia prenderam 147 pessoas suspeitas de pertencerem ao grupo jihadista Estado Islâmico (EI), segundo anúncio feito nesta terça-feira (26) pelo ministro do Interior turco, Ali Yerlikaya. Dois dos suspeitos detidos por participação no ataque perpetrado em Moscou na última sexta-feira (22), que foi reivindicado pelo EI, teriam passado várias semanas em solo turco antes de regressarem à Rússia de avião.

As pessoas foram detidas em 30 das 81 províncias do país, disse o ministro numa mensagem publicada na rede social X. Outros 40 suspeitos de pertencerem ao EI já haviam sido presos no domingo (24) em oito províncias do país, segundo as autoridades.

Desde 1° de junho de 2023, um total de 2.919 pessoas suspeitas de ligações com o grupo jihadista foram detidas no país, disse o ministro do Interior.