Brasil e EUA manifestam "preocupação" com processo eleitoral na Venezuela

O Brasil e os Estados Unidos manifestaram nesta terça-feira (26) preocupação com o processo eleitoral na Venezuela, após a coligação da oposição ter sido impedida de registar seu candidato. Manuel Rosales, governador do estado petrolífero de Zulia e candidato à presidência em 2006, conseguiu formalizar sua candidatura no Conselho Nacional Eleitoral (CNE) no último minuto, sem aprovação da líder da oposição Maria Corina Machado.

"O governo brasileiro acompanha o desenvolvimento do processo eleitoral com expectativa e preocupação", afirmou em comunicado o Ministério das Relações Exteriores. O presidente Lula, até agora, se manteve afastado de críticas contra a maneira que se organizam as eleições presidenciais na Venezuela.

O período de registo de candidatos às eleições de 28 de julho terminou à meia-noite de segunda-feira (25), sem que a Plataforma Democrática Unitária (PUD), principal força de oposição ao presidente Nicolás Maduro, conseguisse registar seu candidato.