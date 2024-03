Especialista explica possível "prisão preventiva" de Bolsonaro caso seja provado pedido de asilo à Hungria

O ministro Alexandre de Moraes deu 48 horas para que Jair Bolsonaro explique o que foi fazer na embaixada da Hungria, quatro dias depois de seu passaporte ter sido apreendido pela Polícia Federal. Especialista ouvido pela RFI diz que a simples presença do ex-presidente no local não justifica a prisão, mas que o cenário muda de figura se ficar provado que houve interesse em escapar das responsabilidades perante à justiça.

Raquel Miúra, correspondente da RFI em Brasília

As imagens divulgadas pelo jornal The New York Times mostram que Bolsonaro esteve na embaixada da Hungria de 12 a 14 de fevereiro. Na parte da diplomacia, o governo brasileiro não escondeu a irritação, vendo até uma possível interferência do governo de Viktor Orbán, primeiro-ministro húngaro e representante da extrema direita mundial, nas questões internas do país, a ponto de o Itamaraty chamar o embaixador Miklós Halmai para expressar suas queixas.