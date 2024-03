Na Amazônia, Lula e Macron lançam programa para alavancar um bilhão de euros para bioeconomia

Não por acaso, a pauta do encontro, tem foco na sustentabilidade e na bioeconomia, um dos três eixos da visita de Estado de Macron ao Brasil. A expectativa do lado francês é a de traçar uma posição comum nas questões ambientais e climáticas, em termos de ações voltadas para a Floresta Amazônica, e de método em escala global.

Um segundo ferry com membros de suas comitivas acompanhou o percurso, que foi interrompido para travessia durante cinco horas por conta da visita. Ambos seguiram cercados por embarcações da Polícia Federal e da Marinha até o destino em forte esquema de segurança montado de véspera para o encontro de apenas algumas horas. Parte do trânsito da cidade foi bloqueado para a passagem da comitiva.

Esta é a primeira vez que a Ilha do Combu, a quarta maior das 39 que compõem a região insular da cidade de Belém, recebe dois chefes de Estado. Moradores da ilha, que é habitada por 227 famílias, prepararam decoração especial, com bandeiras da França.

Esta foi a primeira parada do périplo de três dias e quatro cidades que o presidente da França deve percorrer no Brasil em sua primeira visita bilateral à América Latina. A agenda começou um tanto atrasada em cerca de meia hora.

Durante o trajeto, a primeira-dama Janja postou vídeo tomando suco de bacuri: "Isso aqui é uma preciosidade, uma joia para o mundo", disse. Além dela, acompanharam o presidente as ministras do Meio Ambiente, Marina Silva, e dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, além do governador do Pará, Helder Barbalho.

Os dois mandatários fizeram uma curta caminhada pela floresta. Eles ainda se reuniram com lideranças indígenas, ocasião em que o presidente francês condecorou com a Legião de Honra ("Légion d'Honneur"), a mais alta comenda francesa, o líder dos caiapós e ativista Raoni. Lula e Macron posaram para fotos com Raoni e a cacique Watatakalu Yawalapiti, líder feminina de 16 povos do Xingu.