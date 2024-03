Navio que causou desabamento de ponte em Baltimore é um porta-contêineres de Singapura

O cargueiro saiu do porto de Baltimore na terça-feira à 1h para uma travessia de 27 dias até o porto de Colombo (Sri Lanka), segundo o site Marine Traffic.

Depois de informar as autoridades sobre a perda de energia, o navio, fora de controle, atingiu a ponte da rodovia Francis Scott Key à 1h28, no horário local, disse o governador do estado de Maryland.

A empresa singapuriana que opera o Dali, Synergy Marine, especificou que ele era manobrado por dois pilotos locais no momento da colisão, de acordo com o procedimento internacional.

O navio tentou lançar âncoras para evitar a tragédia, segundo autoridades marítimas de Singapura.

Sem vítimas

Nenhum membro da tripulação ficou ferido e não houve poluição, enfatizou a Synergy. Vinte e dois tripulantes estavam a bordo no momento do acidente.