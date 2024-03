Pedidos de asilo a países da União Europeia ultrapassam 1 milhão em 2023, segundo Eurostat

Países com mais solicitações

Ainda de acordo com a pesquisa, desde 2013, a Síria vem sendo o país com mais solicitações enviadas. No ano passado, foram 183.000 novos pedidos feitos por cidadãos de nacionalidade síria, números que representam 17% do total.

O país está em guerra há 14 anos e, por conta disso, enfrenta uma das mais graves crises de deslocamento humanitário no mundo. Mais de 13 milhões de pessoas fugiram da Síria ou foram para outras regiões dentro de suas fronteiras.

Em segundo lugar no levantamento da Eurostat, está o Afeganistão (com 10% do total de novos pedidos), seguido pela Turquia (9%), Venezuela e Colômbia, que representam 6% das solicitações cada uma.

Alemanha recebeu maioria das solicitações

Em relação ao destino, a Alemanha foi o país dentro da União Europeia que mais recebeu pedidos de proteção internacional pelo terceiro ano seguido. Foram 329.000 solicitações enviadas ao país em 2023, representando um terço do total. Em seguida na lista aparecem Espanha (160.500, 15%), França (145.100, 14%), e Itália (130.600, 12%).