Brasil empata com a Espanha, e Dorival sobre início do trabalho: "Acima de satisfeito"

Depois de vencer a Inglaterra em Londres por 1 a 0 no último sábado, a seleção brasileira empatou com a Espanha por 3 a 3, nesta terça-feira, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri. Após a partida, o técnico Dorival Júnior se mostrou satisfeito com o seu início de trabalho na seleção. O treinador volta para o Brasil invicto após dois jogos difíceis na Europa.

Tiago Leme, de Madri, para a RFI

"Acima de satisfeito. Muito. Eu pergunto a todos vocês se esperavam uma atuação como a que nós tivemos e um espírito guerreiro que tivemos aqui hoje. Isso tudo aí conta muito. É muito positivo para um time que está aí em um primeiro momento, em uma iniciação total em busca de um equilíbrio e de uma regularidade", analisou o treinador.