Deputados franceses testam simulador de cólicas menstruais em campanha para aprovação de licença para mulheres

"Isso me fez pensar e também me conscientizou das dificuldades enfrentadas pelas mulheres" que sofrem com essas "dificuldades todos os meses", disse Minot, depois do teste, realizado também por vários outros deputados de diferentes correntes políticas.

"Não achei que fosse tão ruim assim", reagiu Louis Boyard, deputado do partido LFI (A França Insubmissa), da esquerda radical.

O experimento foi uma criação de dois deputados ecologistas, Sébastien Peytavie e Marie-Charlotte Garin, que apresentaram o projeto de lei para introduzir a licença menstrual em caso de "menstruação incapacitante".

O projeto de lei será debatido numa comissão a partir desta quarta-feira (27) e em sessão plenária pela Assembleia Nacional em 4 de abril.

Assista o vídeo onde deputados testam o simulador: