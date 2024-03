Em complexo naval no RJ, Macron e Lula devem reforçar parceria estratégica na área de defesa

O plano cria uma coalizão de empresas para mobilizar recursos e apoiar projetos de pesquisa e desenvolvimento na área da bioeconomia, com vistas ao alcance de "inovações revolucionárias", como chamaram os franceses. Por exemplo, a partir do sequenciamento de DNA da biodiversidade. Com isso, querem criar oportunidades para a economia e adaptar a agricultura à mudança climática para lidar, entre outras questões, com a escassez de água.

Lula e Macron também reiteraram o compromisso de defender a reforma da governança e o aumento de capital do Banco Mundial, que deve ter a capacidade de financiar um "Green Deal Global" nas áreas de energia, infraestrutura e indústria, enquanto luta contra a pobreza em todos os países. Este é tema caro ao Brasil e uma das prioridades da presidência brasileira do G20.

No dia 28, último dia de sua visita ao Brasil, Macron volta a ser recebido por Lula. Na pauta devem estar as crises na Venezuela e no Haiti. Na ocasião devem anunciar e assinar acordos que têm sido negociados pelas equipes dos dois países. O francês ainda tem encontros com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira.