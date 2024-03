Falsa ameaça de bomba esvazia catedral de Estrasburgo; mais de 50 escolas francesas recebem ameaças

Em uma mensagem enviada aos pais parisienses na tarde desta quarta-feira, a autoridade educacional informou que "mais de cinquenta escolas na academia de Paris" haviam "recebido mensagens de ameaça de bomba hoje". No início do dia, a autoridade havia dito que "cerca de vinte escolas e estabelecimentos educacionais" haviam sido alvos "na noite passada".

"Algumas das mensagens foram acompanhadas por um vídeo muito violento", acrescentou a autoridade educacional em sua mensagem aos pais, explicando que "foi decidido esta manhã fechar as contas de e-mail dos alunos, excluir a mensagem e bloquear as contas falsificadas".

"Uma queixa foi apresentada e uma investigação da promotoria pública de Paris está em andamento", acrescentou. Os alunos e funcionários "particularmente afetados" por essa mensagem estão sendo "apoiados pelas escolas e pelas linhas telefônicas de apoio acadêmicas".

A promotoria pública de Paris, que já havia aberto uma investigação sobre ameaças contra escolas do ensino médio da região de Paris em 21 de março, disse na quarta-feira que duas novas investigações haviam sido abertas sobre ataques cibernéticos a escolas nos últimos dias.

Uma investigação "diz respeito a mensagens distribuídas através dos Espaços de Trabalho Digitais (ENT) de escolas secundárias em Île-de-France na noite de 26 para 27 de março de 2024" e outra "destina-se a centralizar as investigações abertas pelos vários gabinetes do Ministério Público sobre mensagens distribuídas através do ENT de outras jurisdições regionais", explicou o gabinete do Ministério Público.

Essas novas ameaças em Paris seguem outras mensagens direcionadas a escolas desde meados da semana passada na região parisiense, no leste e no sul da França.