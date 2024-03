Fornos de cremação e restos humanos são encontrados no México, em meio à crise de desaparecidos no país

Dois fornos de cremação clandestinos contendo dezenas de sacos com restos humanos foram encontrados na cidade de El Salto, Jalisco, México. Integrantes do coletivo Guerreros Buscadores de Jalisco, formado por familiares de pessoas desaparecidas, foram ao local após uma ligação anônima. O número de desaparecidos no país ronda os 100 mil, conforme o governo mexicano.

Membros dos Guerreiros Buscadores de Jalisco declararam, no domingo (24), terem encontrado pelo menos 25 sacos contendo restos humanos e dois fornos crematórios artesanais onde havia restos de corpos de pessoas cremadas.

"Começamos a avançar e vimos muitos ossos com terra e os sacos. Nunca imaginávamos que os sacos também estivessem cheios de ossos", disse Indira Navarro, integrante do grupo do coletivo.