Imprensa francesa dá pouco espaço à visita de Macron no Brasil, apesar de anfitrião ter caprichado na encenação

O primeiro dia da visita do presidente Emmanuel Macron ao Brasil teve pouca repercussão na imprensa francesa. Nos sites, jornais e canais de TV, as reportagens são curtas e sequer fazem parte das manchetes. O Le Monde conta que o presidente Lula e Macron não economizaram na encenação, descrita pelo correspondente como "um pouco lunar no meio da selva".

"O chefe de Estado, recém-chegado de Caiena, e seu anfitrião brasileiro, que veio recebê-lo em Belém (...) se reuniram (...) na ilha de Combu, localizada em frente à cidade, na presença do líder indígena Raoni Metuktire, que foi condecorado por Macron com a medalha de cavaleiro da Legião de Honra", relata Le Monde. Foram as palavras de Raoni que marcaram os jornalistas e são reproduzidas na imprensa francesa: "Considero Lula meu irmão, Macron meu filho", disse o cacique caiapó de 93 anos.

Na avaliação do Le Monde, "na falta de acordo sobre as guerras na Ucrânia e na Faixa de Gaza, os dois líderes aproveitaram para mostrar uma frente comum nas questões climáticas. Analistas ouvidos pelo veículo disseram que Lula e Macron têm o interesse em comum de se posicionar na vanguarda da luta contra o desmatamento e na defesa dos direitos dos povos indígenas, a fim de proteger a Amazônia, mas também querem enviar uma mensagem aos seus respectivos eleitorados. Essa disposição compartilhada é um aspecto positivo e pode ajudar o planeta. Mas estatisticamente, o desmatamento na Guiana é insignificante em comparação com o Brasil, embora as duas situações sejam difíceis de comparar, com a maior parte da população da região francesa sendo distribuída ao longo da costa e pouco usuária da floresta, aponta a reportagem.