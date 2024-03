Japão relança projeto de avião comercial de útima geração movido a hidrogênio

Com o novo programa aeronáutico que reúne todo um ecossistema de empresas, o Japão tentará aprender as lições do triste fracasso da SpaceJet, que a MHI desenvolveu sozinha, com o apoio governamental essencialmente limitado à parte de "investigação".

Prejudicado por dificuldades técnicas e procedimentos de certificação mais complexos do que o esperado, o SpaceJet viu a fase de desenvolvimento arrastar-se, inflacionando consideravelmente os custos, antes que a pandemia de Covid-19 lhe desse o golpe final.

Depois de ter sido congelado em 2020, o projeto foi oficialmente abandonado em fevereiro de 2023 pela MHI, que investiu o equivalente a mais de € 8 milhões (R$ 43,1 milhões) nesta catástrofe.

O SpaceJet seria a primeira aeronave civil "fabricada no Japão" desde o YS-11, uma aeronave anterior de curta distância produzida nas décadas de 1960 e 1970.

(Com AFP)