Jogos Olímpicos de Pequim 2008: "um mundo, um sonho"?

Durante as Olimpíadas de Pequim, centenas de milhares de turistas e dezenas de milhares de jornalistas visitaram a China, o que trouxe desafios sem precedentes ao Partido Comunista.

Os protestos no exterior aconteceram desde que o Comitê Olímpico Internacional anunciou o sucesso da candidatura de Pequim aos Jogos. Diferentes vozes questionaram a China sobre direitos humanos, liberdade de imprensa, qualidade do ar, etc.

Em resposta, o governo chinês disse que os Jogos fortaleceriam a interação da China com a comunidade internacional, promoveriam a melhoria dos direitos humanos e da liberdade de imprensa na China. No entanto, antes da abertura do evento, algumas organizações acreditavam que não só a China não tinha cumprido esta promessa, como também suprimia cada vez mais vozes "indesejáveis".

No Tibete, um protesto acabou em mortes em março de 2008, com o governo chinês afirmando que 22 pessoas morreram Lhasa, enquanto grupos de apoio tibetanos no exterior estimavam que muitas outras pessoas tinham sido mortas durante a repressão policial.

No dia da abertura da Olimpíada, em 8 de agosto, o movimento de revezamento da Tocha da Liberdade do Tibete terminou em Leh, na região de Ladakh, na Índia. O revezamento desta chama da liberdade começou na Grécia, em março do mesmo ano, e atravessou 50 cidades da Europa, Estados Unidos, Canadá, México, Nova Zelândia, Taiwan e Uruguai, apelando à sensibilização para o "controle rígido do governo chinês sobre o Tibete".

"A chama Tibetana da Liberdade deste ano tem um significado especial porque o governo chinês está sediando os Jogos Olimpícos de Pequim", disse à época Tenzin Choeying, líder estudantil do movimento. "Queremos transmitir diretamente ao mundo o desejo do povo tibetano, pela liberdade do Tibete. E o governo chinês está errado ao entender o movimento tibetano como um movimento único, de um único povo. A maioria dos tibetanos que vivem no Tibete querem liberdade total, querem independência", completou o ativista.