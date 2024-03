Médicos em Jerusalém Oriental tentam impedir retorno forçado de doentes para Faixa de Gaza

Reportagem do site de informação Franceinfo mostra, nesta quarta-feira (27), a mobilização de médicos em Jerusalém Oriental para impedir a execução de uma decisão do governo israelense de expulsar para a Faixa de Gaza palestinos tratados contra o câncer e outras doenças graves em hospitais de áreas anexadas por Israel.

Jornalistas franceses estiveram no setor de oncologia pediátrica do Hospital Augusta Victoria, de Jerusalém Oriental. O diretor do estabelecimento, Fadi Al-Atrache, se recusa a enviar para o território em guerra dezenas de palestinos ainda sob tratamento oncológico.

Israel alega que os pacientes, entre eles várias crianças e adolescentes, já estão em fase de remissão da doença e por isso poderiam voltar para casa. Na avaliação do diretor do hospital, a transferência para Gaza seria equivalente a uma sentença de morte para os pacientes.