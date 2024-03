Preocupação do Brasil com processo eleitoral na Venezuela é "legítima e não interferência", diz especialista

Analistas políticos e a oposição, no entanto, acreditam que Gonzalez poderá ser substituído por outro candidato - Machado, Yoris ou outro - no futuro se as negociações entre o poder e a oposição forem bem-sucedidas.

Machado, 56 anos, venceu com folga as primárias da oposição e parecia ser capaz de reunir uma oposição, muitas vezes dividida, em seu apoio. Ela foi declarada inelegível em meados de março - acusada pelas autoridades de corrupção e de apoiar uma invasão estrangeira - o que sempre negou.

O Brasil e a Colômbia manifestaram esta terça-feira sua "preocupação" com as restrições impostas aos candidatos da oposição na Venezuela. Caracas reagiu qualificando as declarações dos dois países, tradicionalmente aliados do presidente Nicolás Maduro, como "interferência".

"O governo brasileiro acompanha o desenvolvimento do processo eleitoral com expectativa e preocupação", afirmou o Ministério de Relações Exteriores em comunicado.

O Itamaraty também manifestou "preocupação com os recentes acontecimentos ocorridos por ocasião do registo de algumas candidaturas", que "poderão afetar a confiança de alguns setores da comunidade internacional" nas eleições.

"Não chamo isso de interferência, acho que é a manifestação de uma preocupação que é legítima. Na verdade, a cada dia eles são menos aliados no sentido não só político, mas econômico. Essa é uma diferença crucial que eles têm em relação à gestão do poder", disse Luis Salamanca, professor de ciência política da Universidade Central de Caracas, em entrevista à RFI.