Fim da lua de mel com Lula: Macron volta à França com popularidade em queda e país sob ameaças

Nesta sexta-feira, os serviços de inteligência tiraram do ar um site clonado do site do exército que recrutava soldados franceses para combater na Ucrânia. Na inscrição, o interessado deixava nome, telefone e e-mail. Os candidatos que não perceberam a armadilha provavelmente serão enganados e vítimas de golpe de resgate.

Segundo o Ministério do Interior, as ingerências externas nas redes sociais francesas aumentaram 40% desde o início do ano. O principal objetivo dessas campanhas é criar confusão na opinião pública e desestabilizar o país, que se prepara para receber milhões de visitantes durante os Jogos Olímpicos.

Escolas são ameaçadas de atentados

Nos últimos dias, 155 escolas públicas de Paris e das regiões oeste e norte da França receberam ameaças de atentados a bomba após o hackeamento de uma ferramenta de diálogo e troca de mensagens entre pais, professores e alunos. O sistema é usado há algum tempo pelo Ministério da Educação em parceria com as prefeituras, mas foi desativado por causa do pânico criado pelas ameaças.

Ontem, a polícia prendeu um adolescente de 17 anos, morador da região parisiense, que acabou confessando ter pirateado essa ferramenta e enviado imagens de vídeo de decapitação e alertas a bomba a 100 escolas. Ele disse à polícia que não tinha qualquer motivação política ou extremista e que fez as ameaças porque achava divertido ver as aulas suspensas. É um menor sem antecedentes criminais que passa a maior parte de seu tempo atrás da tela do computador.

Por medida de segurança, diante do aumento de ameaças terroristas concretas contra professores e diretores de escolas, o Ministério da Educação anunciou a criação de uma patrulha móvel para acompanhar os horários de entrada e saída das aulas.