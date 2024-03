Mudanças climáticas: manipulação de nuvens para criar chuva poderia criar tensões entre países

Para conseguir, desenvolveram uma técnica chamada de "semeadura", que envolve a injeção de iodeto de prata nas nuvens. As gotículas se concentram em torno desse composto químico em forma de microsal e formam gotas de água que se precipitam.

Embora a eficácia deste método não seja uma unanimidade na comunidade científica, ele é utilizado em cerca de 50 países, desde a França até a Índia, passando pela Austrália e Madagascar.

"Nos últimos cinco anos, vimos uma aceleração na propagação de nuvens em todo o mundo. Há cada vez mais técnicas novas, cada vez mais países manipulando as nuvens", observa Mathieu Simonet, ex-advogado e autor de "La fin des nuages" (O fim das nuvens), não traduzido ainda para o português. "Recentemente, a China investiu US$ 1 bilhão em investigação sobre a propagação de nuvens", diz.

Em 1966, o Exército americano lançou a Operação Popeye no Vietnã, que consistia em usar toneladas de iodeto de prata para intensificar as monções e assim desacelerar as tropas de Ho Chi Minh.

Um ato de guerra sem precedentes até então, que levou a ONU a adotar, em 1976, a Convenção ENMOD. Os países signatários comprometem-se a não utilizar as nuvens como arma de guerra.

"A Rússia assinou a Convenção ENMOD. A França não assinou", explica Mathieu Simonet. "Portanto, em teoria, a Rússia não violaria a Convenção de 1976 se decidisse, por exemplo, criar chuva na abertura dos Jogos Olímpicos de Paris", explica.