Ataque em Moscou: Putin continua ausente de homenagens, mas Kremlin garante 'tristeza'

O presidente russo, Vladimir Putin, ainda não compareceu a nenhuma cerimônia de homenagem às vítimas do maior ataque terrorista dos últimos 20 anos perto de Moscou, nem visitou as famílias das vítimas ou os feridos. O Kremlin, no entanto, garante que ele lamenta o episódio.

"O chefe de Estado sente-se pessoalmente e totalmente preocupado com este tipo de tragédia. Acreditem, mesmo que não se veja lágrimas em seu rosto: isso não significa que ele não sofra", declarou o porta-voz presidencial, Dmitri Peskov, durante uma curta entrevista transmitida neste sábado (30).

"É improvável que alguém saiba e entenda o que ele está passando", acrescentou Peskov.