Inauguração de rua em homenagem ao ídolo brasileiro Sócrates reúne centenas na Vila Olímpica Paris 2024

"Seria homenagear Sócrates ou Neymar. Lula ou Bolsonaro. A escolha parece óbvia", disse. "Viva a democracia e os valores do amor que Sócrates pregava", bradou em outro momento o político francês de 51 anos.

Bouamrane cortou a faixa da inauguração ao lado da ministra francesa dos Esportes, Amélie Oudéa-Castéra, e do ex-jogador de futebol Raí, irmão de Sócrates, que compareceu com a família e os filhos.

"É uma emoção muito grande, muito forte. Eu digo, não é à toa que essa homenagem é em Saint-Ouen, que é na França, é o país que representa a igualdade, solidariedade, fraternidade (...) É uma homenagem não menos do que o Sócrates merece, não menos que seus valores que sua luta merecem. Ces't l'amour revolutionaire, é o amor revolucionário. Que veio para inspirar e revolucionar a cidade dos Jogos Olímpicos", celebrou Raí ao lado da ministra e do prefeito do município, a quem se refere como um amigo.

A comitiva do Comitê Olímpico do Brasil (COB), que está na França para os últimos ajustes nas instalações do Time Brasil para os Jogos Olímpicos de Paris, esteve na inauguração da via. O presidente do COB, Paulo Wanderley, abriu a cerimônia agradecendo pela parceria com a prefeitura da cidade.

Relações Brasil-França

O presidente do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), Marcelo Freixo, lembrou o papel de um esportista brasileiro no mundo. "O esporte não começa e não termina numa competição ou em um jogo, o papel do esporte é muito maior numa sociedade como a brasileira e o Sócrates sempre teve essa dimensão e essa representação. Ele falou da democracia, ele sabia do seu papel social e lutou sua vida inteira por um Brasil mais justo", declarou em meio aos agradecimentos.