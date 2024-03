O jazz-funk de Cotonete e sua criativa releitura do clássico "Bebete Vãobora"

A espera valeu a pena! Transitando entre o jazz de Herbie Hancock e o funk da Band Black Rio, Cotonete tem, dentro deste estilo, uma produção musical inigualável na França.

Em seu novo disco, "Victoire de la musique" o grupo traz nove faixas de puro groove tropical e uma nostálgica viagem aos anos 1970, com parada obrigatória no Brasil. A Programação Musical da RFI dá destaque à faixa "Bebete Vãobora", uma criativa versão de um clássico de Jorge Ben Jor, com vocais da carioca Sabrina Malheiros.

