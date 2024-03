Papa Francisco preside vigília pascal meio a preocupações sobre sua saúde

Este cancelamento - ocorrido poucos momentos antes do início da cerimônia, obrigando os organizadores a retirarem às pressas a cadeira do papa - e a lacônica comunicação do Vaticano ajudaram a reavivar questões sobre a saúde debilitada de Jorge Bergoglio.

"A Via Crucis do Papa frágil", foi a manchete do diário La stampa neste sábado, enquanto Il Messaggero falava da "Renúncia de Francisco".

O jesuíta argentino já tinha cancelado sua participação na "Via Crucis" em 2023, mas esta decisão se seguiu a uma internação de três dias por bronquite e foi comunicada antecipadamente.

Semana Santa

Pilar central do calendário católico, a Semana Santa, que envolve diversas cerimônias que terminam na Páscoa, pode ser comparada a uma maratona para um octogenário que se desloca há dois anos em uma cadeira de rodas.

Nos últimos dias, o bispo de Roma honrou seus compromissos a ponto de presidir, como previsto, o ofício da Paixão de Cristo durante quase duas horas na tarde de sexta-feira.