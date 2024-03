Produção de veículos elétricos 'salva' fábrica da Renault no nordeste da França

Ameaçada de encerrar suas atividades há alguns anos, a fábrica da Renault de Sandouville, no nordeste de França, ganha novo fôlego com a mais recente geração de veículos elétricos do grupo. A produção, aguardada para a partir de 2026, resultará no investimento de € 330 milhões e na criação de 550 postos de trabalho nos próximos quatro anos.

A informação foi confirmada na sexta-feira (29) pelo diretor-geral da Renault, Luca de Meo, em viagem a Sandouville, acompanhado pelo Ministro francês da Economia, Bruno Le Maire, e pelo prefeito de Le Havre, Édouard Philippe.

Este é o caminho a seguir na Europa para recuperar o atraso neste setor, sublinhou Le Maire: "Fizemos uma escolha na Europa, que é mudar para a eletricidade. Temos de nos comprometer resolutamente com esta escolha, caso contrário, os fabricantes ficarão perdidos, e ficaremos mais uma vez atrás dos nossos concorrentes chineses".