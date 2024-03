QG do COB em Paris vai oferecer aos atletas espaço para treinos, psicólogos e até arroz com feijão

Uma estufa e horta comunitária de Saint-Ouen (La Serre Wangari) servirá como centro de distribuição dos 50 mil uniformes da delegação e de treinamento de boxe. Já o ginásio esportivo do município será local de treinos para as equipes de vôlei, esgrima e taekwondo. A tríade de apoio fica à cerca de um quilômetro da Vila Olímpica.

Até o momento são 52 homens e 103 mulheres classificados - o que pode significar, pela primeira vez na história, que o Brasil venha a competir em Jogos Olímpicos com mais mulheres que homens, segundo o presidente do COB, Paulo Wanderley. Para ele, a forte presença feminina "é uma pauta atualizada".

"O Comitê Olímpico do Brasil já dá exemplo nisso. Nós temos como funcionários do COB um maior percentual de mulheres do que homens", disse. A premiação para os medalhistas será no total de R$ 750 mil e será distribuída igualmente entre homens ou mulheres que chegarem ao pódio, seja em esportes individuais ou equipes.

Segundo Wanderley, as ausências dos times de futebol e handebol masculinos, que não se se classificaram para Paris, desfavoreceram o quórum de homens. Mas a seleção masculina de basquete, que deve concorrer à vaga olímpica somente em junho, ainda pode se classificar.

O presidente do COB disse estar otimista com relação à organização brasileira, apesar das preocupações com segurança e o alerta da França sobre risco de atentado "em massa" na abertura dos Jogos Olímpicos.

"Eu vejo com cautela, evidentemente. Todos nós. Quem é que não tem atenção com relação a isso? Mas nós confiamos na segurança, no planejamento deles [da França]. É um evento global. Eu confio que vai sair tudo bem", declarou Paulo Wanderley, acrescentando que todos os países vão ter segurança privada própria, por orientação do Comitê Olímpico Internacional, mas não detalhou os critérios da delegação brasileira.