Revista do Le Monde retrata 'guerra' entre garimpo e agricultores na Amazônia

"No Brasil, o campeão mundial em termos de desigualdade, onde 1% dos proprietários de terras detém metade de todas as terras agrícolas, o problema não é novo", diz a revista francesa. "Mas o epicentro do conflito tem se deslocado gradualmente do Sul e do Nordeste para a Amazônia - um fenômeno que as políticas de esquerda do Partido dos Trabalhadores (PT), historicamente ligado ao MST, não conseguiram conter", analisa o correspondente.

Campo de batalha a céu aberto

Há vários anos, diz o Le Monde, a CPT se preocupa com o fato de que a grande floresta tropical está sendo transformada em um campo de batalha a céu aberto e se tornando "um dos mais graves epicentros de violência rural" no Brasil. "Mais da metade dos conflitos agrários do país estão na Amazônia e, dependendo do ano, entre 80% e 90% dos assassinatos são resultantes desta violência", ressalta a reportagem.

O correspondente relembra que "de 2003 a 2011, durante seus dois primeiros mandatos, Lula não realizou a reforma agrária com a qual havia se comprometido, mas redistribuiu quase 50 milhões de hectares de terra para pequenos agricultores, em várias regiões do país. "Infelizmente, o 'pulmão do planeta' [a Amazônia] não estava entre elas", observa Le Monde.