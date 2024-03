Dono de bar LGBT+ na Rússia é preso e acusado de "extremismo"

Em novembro de 2023, o Supremo Tribunal russo proibiu o "movimento LGBT internacional" também sob acusação de "extremismo", uma formulação vaga que abre a porta a penas pesadas.

Com base nesta proibição, o administrador e diretor artístico do bar "Pose", em Orenburg, foram presos em março e acusados ??de "extremismo". Desde então, eles foram incluídos na lista de pessoas designadas como "terroristas e extremistas" na Rússia, mesmo antes do seu julgamento.

No dia 9 de março, a polícia invadiu o bar no meio da noite. O vídeo da cena mostra pessoas deitadas de bruços no chão com as mãos na cabeça.

Minorias sexuais

Desde o início do ataque em grande escala à Ucrânia, no final de fevereiro de 2022, as autoridades russas têm reprimido cada vez mais as minorias sexuais.

Desde 2013, uma lei na Rússia proíbe a "propaganda" de "relações sexuais não tradicionais" dirigida a menores. Esta legislação foi consideravelmente ampliada no final de 2022 e agora proíbe todas as formas de "propaganda" LGBT+ nos meios de comunicação social, na Internet, em livros e filmes.