Eleições municipais na Turquia são teste para a popularidade do presidente Erdogan

Na capital, Ancara, a eleitora Meliha Sonmez esperava para votar no prefeito da oposição (CHP) Mansur Yavas. "Essa eleição não é apenas uma eleição municipal. Se Erdogan perder essa eleição, ele ficará enfraquecido", diz a aposentada de 60 anos, que perdeu 32 membros de sua família no terremoto que devastou a província de Hatay, no sul, em fevereiro de 2023.

Erdogan em campanha ativa

O chefe de Estado não está concorrendo nas eleições locais, mas sua sombra paira sobre as urnas. Aos 70 anos, 21 deles no poder, Erdogan investiu toda a sua estatura de estadista na campanha e percorreu o país ao lado dos candidatos de seu partido, o da Justiça e Desenvolvimento (AKP).

Ele se envolveu particularmente na briga por Istambul, capital econômica da Turquia, da qual foi prefeito na década de 1990 antes de chegar ao poder. Erdogan apoia o candidato Murat Kurum, um ex-ministro pouco carismático.

O objetivo é recuperar a cidade mais rica do país das mãos do prefeito social-democrata Ekrem Imamoglu, que esteve à frente da pior derrota eleitoral de Erdogan há cinco anos. Agora, as pesquisas de intenções de voto dão a ele uma pequena vantagem.

O presidente e o prefeito deveriam votar por volta do meio-dia em dois distritos da megalópole. Se for reeleito, o ambicioso Imamoglu - que Erdogan descreve como um "prefeito de meio período" obcecado pela presidência -, marcará pontos para a eleição presidencial de 2028.